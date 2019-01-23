В Венесуэле глава парламента объявил себя и. о. президента

В Венесуэле глава оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент страны) Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". Об этом в среду, 23 января, сообщает AFP.

Указано, что это произошло перед тысячами сторонников оппозиции в день, когда в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

"Сегодня я официально признаю голову Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций.

В среду в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. По последним данным, число жертв беспорядков и столкновений в Каракасе увеличилось до четырех.

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Источник: korrespondent.net