Сильный снегопад в среду, 23 января, в Киеве стал причиной не только огромных пробок, но и поводом для свежей порции фотожаб от пользователей соцсети.

Киевляне делятся ироничными постами о погоде и тем, как в столице чистят снег. Корреспондент.net собрал самые интересные фотожабы.

Cмотрите фотогалерею: Снегоколлапс в Киеве: фотожабы из соцсетей

В тоже время в Сети появилось видео, на котором видно как в салоне троллейбуса идет снег.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net