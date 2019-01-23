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23. 01. 2019

Снегоколлапс в Киеве: фотожабы из соцсетей

Сильный снегопад в среду, 23 января, в Киеве стал причиной не только огромных пробок, но и поводом для свежей порции фотожаб от пользователей соцсети. 

Киевляне делятся ироничными постами о погоде и тем, как в столице чистят снег. Корреспондент.net собрал самые интересные фотожабы.

Cмотрите фотогалерею: Снегоколлапс в Киеве: фотожабы из соцсетей

В тоже время в Сети появилось видео, на котором видно как в салоне троллейбуса идет снег.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.

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Источник: korrespondent.net

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