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23. 01. 2019

У Порошенко рассказали о переговорах с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - написал Цеголко.

Также Порошенко и Меркель, по его словам, обменялись мнениями относительно предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине.

Ранее в среду, 23 января, в Давосе Порошенко встетился с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обсудили сотрудничество Украины с Фондом и новую программу Stand-by.

Также сегодня во время Всемирного экономического форума Меркель заявила, что спор о поставках газа преувеличен. Для Германии газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий, поэтому спор о том, откуда он поступает, несколько преувеличен, сообщила Меркель.

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Источник: korrespondent.net

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