Масштаб личности. Юбилей патриарха Филарета

Патриарх Филарет, в миру Михаил Денисенко, встречает 90-летний юбилей, фактически завершив главное дело всей жизни – созданная им Украинская православная церковь Киевского патриархата накануне получила независимость и признание.

Сам Филарет за это получил звание Героя, но почивать на лаврах не собирается. Патриарх уже строит планы по развитию ПЦУ, принимает участие в политической жизни страны.

Корреспондент.netсобрал факты из жизни патриарха.

В Россию и от России

Филарет – Денисенко родом с Донбасса, Амвросиевского района Донецкой области, ныне оккупированного ДНР.

Его отец был шахтером и погиб во время Второй мировой войны, говорят, это и повлияло на решение Михаила стать священником. В 1946 году Денисенко поступил в Одесскую духовную семинарию, по ее окончании в Московскую духовную академию.

1 января 1950 года на втором курсе академии был пострижен в монашество с именем Филарет и назначен исполняющим обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре.

При Советском Союзе Филарет занимал должности ректора Киевской духовной семинарии, затем ректора Московской духовной академии. Со временем был избран митрополитом Киевским и Галицким, членом Священного Синода РПЦ.

В 1990 году после смерти предстоятеля РПЦ патриарха Пимена назначен Местоблюстителем Патриаршего престола РПЦ. Тогда Филарет имел все шансы возглавить Российскую православную церковь, считался кандидатом на патриаршество.

9 июля 1990 года епископатом Украинской православной церкви Филарет был единогласно избран её предстоятелем. Епископат Украинской Православной Церкви, по инициативе митрополита Филарета, принял обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II о предоставлении Украинской Православной Церкви самостоятельности и независимости в управлении.

Архиерейский Собор РПЦ предоставил УПЦ самостоятельность, а митрополит Филарет стал предстоятелем Украинской Православной Церкви с титулом Митрополит Киевский и всей Украины. 26 октября 1990, в Софийском соборе после Божественной литургии Патриарх Алексий II объявил решение архиерейского собора РПЦ и вручил митрополиту Филарету патриаршую грамоту на право предстоятелем Украинской православной церкви.

После провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины Филарет собрал Собор УПЦ, который принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской православной церкви и обратился к патриарху Алексию II и епископату РПЦ за утверждением этого решения.

Но РПЦ автокефалию не предоставило, а Филарета лишила всех всех титулов, позже он был отлучен РПЦ от церкви и предан анафеме.

Своя церковь

Лишившись званий в РПЦ, из подконтрольных ему религиозных общин и Украинской автокефальной православной церкви Филарет создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

С тех времен Филарету удалось развить церковь до почти 7 тысяч приходов. Именно УПЦ КП легла в основу объединенной автокефальной Православной церкви Украины, созданной 15 декабря 2018 года.

Именно ПЦУ получила Томос, а возглавил ее ученик Филарета – Епифаний. Самому же патриарху досталось только почетная роль.

Поздравления

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов поздравили Патриарха Филарета с 90-летием.

"Ровно 90 лет назад на украинской Донетчине, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье появился на этот свет парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший Патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви. Именно он сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще не осознавало. Развитие Православной Церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины - есть!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении подчеркнул, что Патриарх Филарет является образцом и наставником для многих украинцев.

"Искренне поздравляю с 90-летием Святейшего Патриарха Филарета! Для каждого, кто борется со злом, кто сталкивается с предательством, угрозами и клеветой, кто имеет большую и благородную мечту - Вы образец и наставник. Вы учите терпеть, но и бороться. Ставить цель выше собственных амбиций. Любить Бога и людей. А люди отвечают Вам взаимностью - уважают Вас, доверяют Вам.

И сегодня Вы называете себя счастливым человеком. Будьте же счастливы и здоровы на многие лета, Ваше Святейшество!" - написал премьер на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также поздравил Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета с юбилеем, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Есть люди - миры, люди - эпохи, люди - великаны. Таков Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, которому сегодня исполняется девяносто лет! Девяносто лет, из которых почти семьдесят полны борьбы и служения Украине ради утверждения нравственных принципов, взаимоуважения и взаимопонимания, содействия распространению христианских ценностей добра и справедливости в нашей стране", - говорится в поздравлении.

Взгляды – цитаты

"Не надо думать, что население Донбасса не виновно в этих страданиях. Виновно. И свою вину должно искупить страданиями и кровью. Голосовали на референдуме за федерализацию? Голосовали. Согрешили? Согрешили. Вот это следствие этого греха"

“Почему, например, Господь попустил эту войну на востоке? Попустил для того, чтобы люди обратились к Богу. Вот почему войны нет в центре, а на Донбассе? А так как на Донбассе люди больше отошли от Бога"

“Как христиане, мы должны быть миротворцами, потому что так нам завещал Бог. Мы не должны желать войны. Но это не значит, что когда зло ведет войну против добра — мы должны сложить руки, не противиться злу”

“Признание Голодомора геноцидом — это то, что сегодня утверждает наше государство. Украинский народ укрепляется и укрепляется. Нас уничтожали, а мы живы и не только живы, но и утверждаемся”

“Мы должны помнить, что Европа — наш общий дом. Если в одной комнате начнется пожар — угроза для всего дома. Если в одну квартиру залезли воры — это не значит, что все остальные жители дома — в безопасности. Или если на нижних этажах наводнение затапливает дом — что жители верхних этажей могут не беспокоиться”

"С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такова, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать из КГБ"

"Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится"

“Это название нам навязывают не наше. Это - Православная церковь Украины. Кто связан со СМИ - надо искоренить название Православная церковь Украины. Это не наше название. Мы - Украинская православная церковь. Как другие: Болгарская православная церковь, Русская, Сербская и тому подобные. А Православная церковь в Украине - это значит, что это не является господствующей церковью, а - одна из церквей в Украине. А мы не в Украине, мы украинская. Мы - господствующая церковь Украины”

Источник: korrespondent.net