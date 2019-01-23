Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения. Об этом сообщает заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега, пишет ZAXID.NET.

Известно, что дети заболели через несколько дней после рождения. У них мгновенно появились высыпания и повышенная температура, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии.

Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой через 5.

Среди больных корью новорожденных есть двойня мальчиков и еще один мальчик. Где заразились их мамы, неизвестно. Этих двойняшек госпитализировали 19 января, еще одного мальчика - 20 января. Известно, что им сразу начали колоть антибиотики.

Матери детей имели прививки от кори. Они рожали в районах, и никто даже не знал, что они больные.

Сейчас во Львовской городской детской больнице находятся трое младенцев. Они лежат в отдельных боксах, каждый из которых имеет отдельный выход. Других двоих детей выписали, они выздоравливают и находятся дома.

Как известно, за прошлую неделю в Украине корью заболели 3450 человек – 1502 взрослых и 1948 детей. С начала года количество заболевших корью достигло 8498 человек. Минздрав рассматривает возможность объявления эпидемии кори в стране.

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Источник: korrespondent.net