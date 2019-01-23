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23. 01. 2019

В Полоцке 24 февраля масштабно отметят упразднение в Беларуси Греко-Католической Церкви

В Минске 22 января в праволсавном Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание Оргкомитета по празднованию 180-летия Полоцкого Собора 1839 года, на котором было принято решение о воссоединении белорусских униатов с Православной Церковью.

В заседании приняли участие архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Боровлянский Игнатий, Управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков, представители духовных школ Белорусской Православной Церкви, главы и сотрудники Синодальных отделов и комиссий Белорусского Экзархата, ученые и деятели культуры, сообщает church.by.

Согласно решению Оргкомитета, торжества по случаю юбилейной годовщины состоятся 24 февраля в Полоцке.

Просветительские мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, будут проходить в течение всего 2019 года.

Источник: krynica.info

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