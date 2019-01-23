Прихожане собора в Марьиной Горке выступили с Рождественскими концертами

В поселке Дружный близ Смолевич 20 января состоялся III открытый смотр-конкурс православных стихов и песнопений в рамках фестиваля «Рождественские чтения»

В мероприятии приняли участие воспитанники воскресных школ храмов Рождества Христова в Дружном, Серафима Саровского в Свислочи, святого пророка Илии в Дукоре, Евфросинии Полоцкой в Руденске, сообщает borisoveparhia.by.

В фойе Дома культуры п. Дружный демонстрировались рисунки участников смотра-конкурса.

Открыл мероприятие благочинный Второго Пуховичского благочиния, настоятель храма в Дружном протоиерей Виктор Машлякевич. Приходы подготовили яркие и запоминающиеся номера: на сцене прозвучало много стихов, песен, колядок, были показаны театрализованные выступления. С особым трепетом присутствующие слушали и смотрели выступления юных артистов, которые искренне передавали события Рождества Христова. В завершение конкурсной программы свой номер представили воспитанники воскресной школы.

По окончании выступлений жюри начало подводить итоги конкурса, а дети участвовалиь в игровой программе.

Когда фестиваль завершился, со словами благодарности ко всем присутствующим обратились члены жюри, которые подчеркнули высокий уровень подготовки каждого прихода, разнообразие и неординарность номеров и объявили победителей.

Гран-при фестиваля получила воскресная школа храма из Свислочи за театральную постановку «Рождественский дед». Все участники были отмечены дипломами лауреатов II и III степени.

По окончании фестиваля протоиерей Виктор Машлякевич вручил каждому участнику рождественские подарки и пригласил всех за сладкий стол.

В этот же день в воинской части в Марьиной Горке и в психоневрологическом диспансере в селе Новый Уборок прошли Рождественские концерты. Концерт, подготовленный силами кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке был дан для военнослужащих 5-ой отдельной бригады. Затем программа была показана

в психоневрологическом диспансере. С приветственным словом к зрителям обратился настоятель обора, председатель отдела Борисовской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Александр Целков.

Мероприятие открыла театральная группа, действующая при воскресной школе кафедрального собора, со спектаклем «Наследник царя». Затем выступила певческая группа под руководством Валентины Крюковой. В завершение праздничной программы выступил хор кафедрального собора под руководством регента Анастасии Целковой.

Источник: krynica.info