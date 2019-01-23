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23. 01. 2019

В Лиде священник пришел на круглый стол о вреде деструктивных интернет-сообществ

В Лиде 18 января священник православного храма Всех Святых протоиерей Владимир Яромич провел в СШ № 11 круглый стол «О деструктивной деятельности Интернет-сообществ».

На встречу с учащимися 9-х классов были приглашены также педагог-психолог, инспектор ИДН, родители, учащихся, сообщает .

Речь шла о том, что влияние Интернет-сообществ имеет огромное влияние на подрастающее поколение. Учащимся был предложены для обсуждения вопросы, на которые они после обсуждения в группах дали ответы, высказав тем самым свои взгляды и точки зрения. Эксперты в ходе работы круглого стола предложили школьникам свои мнения, подчеркнув ряд негативных последствий, которые имеют место в современном обществе, сообщает lida-eparhia.by.

Отец Владимир, выступая в качестве эксперта, подчеркнул: «Многие интернет-сообщества – это своего рода формы сект, которые пытаются завладеть душами молодого поколения. В наше время большинство подростков, проводя время в интернет-пространстве, даже не задумывается с кем они общаются. А для «незнакомцев» молодые люди представляют материал, с которым легко работать и влиять на формирование их души. Старшее поколение более опытное и знающее жизнь, а подростки, порой, замкнуты и бояться в открытую обратиться за помощью к близким людям. Говоря о группах социальных сетей, священник заметил, что, привлекая к себе внимания, они тем самым затягивают нас в рабство, из которого потом очень трудно найти выход».

Священник порекомендовал более активно искать общение в повседневном окружении: «Всегда найдутся единомышленники – было бы желание. Нужно обращаться за помощью к родным и близким людям».

Источник: krynica.info

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