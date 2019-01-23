В Быхове прошел православный Зимний бал

В Быхове 17 января в Районном центре культуры состоялся традиционный Зимний бал молодежи православного Быховского благочиния.
Участниками мероприятия стали танцевальные коллективы Детской школы искусств, ансамбли общеобразовательных школ города и района, а также маленькие воспитанники детских дошкольных учреждений, сообщает bobreparhiya.by.
Атмосферу праздника дополняли вокальные номера и инструментальное мастерство юных и взрослых любителей музыки.
В качестве почетного гостя Зимний бал посетил благочинный Быховского округа протоиерей Николай Павлович. Священник поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за яркий и светлый праздник молодости и красоты, за активное поддержание на Быховщине прекрасной традиции балов, воспитание у молодых людей эстетического вкуса, высокой культуры общения и нравственных идеалов.
Источник: krynica.info
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