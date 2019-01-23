Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 00:46
-10°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
23. 01. 2019

В Быхове прошел православный Зимний бал

В Быхове 17 января в Районном центре культуры состоялся традиционный Зимний бал молодежи православного Быховского благочиния.

Участниками мероприятия стали танцевальные коллективы Детской школы искусств, ансамбли общеобразовательных школ города и района, а также маленькие воспитанники детских дошкольных учреждений, сообщает bobreparhiya.by.

Атмосферу праздника дополняли вокальные номера и инструментальное мастерство юных и взрослых любителей музыки.

В качестве почетного гостя Зимний бал посетил благочинный Быховского округа протоиерей Николай Павлович. Священник поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за яркий и светлый праздник молодости и красоты, за активное поддержание на Быховщине прекрасной традиции балов, воспитание у молодых людей эстетического вкуса, высокой культуры общения и нравственных идеалов.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.