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24. 01. 2019

Мадуро разорвал дипотношения с США


Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, передает Reuters.
 
Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
 
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле государственный переворот.

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций.
 
23 января в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. В результате столкновений погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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