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24. 01. 2019

Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым


Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, сообщает вечером 23 января пресс-служба главы государства.
 
Гутерриш подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.
 
Также стороны обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций Генассамблеии ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
 
"Особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства по Керченскому проливу согласно международного права", – говорится в сообщении.
 
Порошенко и генсек ООН также обсудили освобождение украинских заложников, которые незаконно удерживаются в России, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму.
 
Ранее в Давосе Порошенко встретился с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Источник: korrespondent.net

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