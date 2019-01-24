В Венесуэле растет количество жертв протестов



В результате массовых акций протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает местная газета El Nacional.

По информации издания, в штате Баринас погибли четыре человека, которые участвовали в митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Еще несколько человек погибли в других штатах.

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций. 23 января в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Николаса Мадуро, а также манифестации его сторонников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net