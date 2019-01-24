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24. 01. 2019

В США не исключают затягивания "шатдауна" до весны


Источники в правительстве США не исключают, что "шатдаун" (приостановка финансирования работы части госучреждений – ред.) может продлиться в стране до апреля 2019 года, пишет газета The Washington Post.

В связи с этим в Белом доме идет поиск программ, способных минимизировать негативное влияние кризиса на служащих, которых он затронул.

"И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни направил запрос главам министерств, в котором потребовал представить список программ, попадающих под удар при развитии столь негативного сценария бюджетного кризиса", – говорится в сообщении.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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