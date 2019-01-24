Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 05:25
-10°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
24. 01. 2019

США не признают разрыв дипотношений с Венесуэлой


Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", – говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Майка Помпео.

Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США. "США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", – сказал он.

Помпео также предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот и разорвал с ними дипломатические отношения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.