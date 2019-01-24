США не признают разрыв дипотношений с Венесуэлой



Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", – говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Майка Помпео.

Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США. "США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", – сказал он.

Помпео также предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот и разорвал с ними дипломатические отношения.

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Источник: korrespondent.net