Король Малайзии расходится с Мисс Москва после отречения от престола



Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса Мисс Москва – 2015 Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на источники.



Отмечается, что малайзийский монарх и Воеводина решили развестись из-за "остывших чувств" и частых ссор. В настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.



Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Мисс Москва – 2015.



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В конце ноября 2018 года СМИ сообщили, что Мухаммад V женился в России на победительнице конкурса Мисс Москва-2015 Оксане Воеводиной. Ради брака с королем девушка приняла ислам и взяла новое имя – Рихана. Стало известно, что пара ждет ребенка. Факт возможной коронации новой жены короля вызвал неодобрение среди других правителей.

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Источник: korrespondent.net