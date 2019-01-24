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24. 01. 2019

Меркель пошутила о планах после отставки


Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала лидеру Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Клаусу Швабу «радоваться тому, что имеешь». Видеозапись размещена на сайте форума.
 
В конце дискуссии с Меркель Шваб заявил, что надеется на ее визиты на форум в будущем в качестве активной участницы, а не политика в отставке. "Ну, сегодня я у вас, не так ли? Так что следует радоваться тому, что имеешь", – сказала в ответ канцлер Германии.
 
Напомним, осенью прошлого года Меркель объявила, что не будет пытаться участвовать в выборах в 2021 году. Кроме того, она решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), в декабре ее заменила в данной должности генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
 
Сама Меркель говорила, что после окончания ее полномочий на посту канцлера не будет занимать должностей в политике. Меркель 64 года, она занимает пост канцлера Германии с 2005 года, а председателем ХДС была с 2000 по 2018 год.

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Источник: korrespondent.net

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