Итоги 23.01: Угроза эпидемии кори и снежный коллапс



Венесуэлу охватили массовые протесты

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Президент США Дональд Трамп объявил, что Гуайдо является президентом Венесуэлы. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран.



Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот и разорвал с ними дипломатические отношения. По последним данным, в ходе столкновений во время антиправительственных протестов в Венесуэле погибли 16 человек.



В результате пожара в Керченском проливе погибли 22 моряка

В результате взрыва и пожара на двух кораблях в Керченском проливе погибли 16 турецких моряков и шестеро индийцев, еще шестеро пропали без вести. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью моряков.

Дороги в Украине засыпало снегом

Из-за сильного снегопада на некоторых дорогах Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Киевской областей ввели ограничения для передвижения тяжеловесного транспорта. Позже движение в Николаевской, Винницкой и Черкасской областях восстановили. В полицию поступило 851 сообщение о ДТП по Украине.

В Украине объявлен второй этап децентрализации

Правительство утвердило план мероприятий по реализации второго этапа реформы децентрализации. Главным результатом, по словам премьера Владимира Гройсмана, должно стать проведение местных выборов в 2020 году на новой основе.

Во время второго этапа реформы необходимо будет решить семь задач, среди которых первым значится утверждение новой территориальной основы.

Кроме того, предлагается передать ряд полномочий местным советам по принципу субсидиарности, создать должную ресурсную базу, сформировать эффективную систему службы в органах местного самоуправления, упорядочить госсистему контроля и надсмотра.

Названа дата оглашения приговора Януковичу

Оболонский районный суд Киева 24 января огласит приговор экс-президенту Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Адвокат бывшего главы государства заявил, что Янукович не примет участие в заседании суда, поскольку не был должным образом проинформирован о заседании суда.

В Украине могут вскоре объявить эпидемию кори

Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.

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Источник: korrespondent.net