Экс-адвокат Трампа заявил об угрозах со стороны президента - СМИ

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил об угрозах его семье со стороны президента США, в связи с чем он отложил свои показания в Конгрессе США. Об этом в среду, 23 января, сообщает Bloomberg.

"Майкл Коэн, бывший адвокат и подручный президента Дональда Трампа, отложил свои показания в Конгрессе, ссылаясь на беспокойство относительно безопасности его семьи", - говорится в публикации.

Как сообщил в этой связи адвокат Коэна и его представитель Ленни Дэвис, семья Коэна просит его не идти на слушания в Конгресс после призывов Трампа и его адвоката Руди Джулиани открыть расследование против тестя Коэна.

"Президент терроризировал кого-то, кто хотел сказать правду перед Конгрессом", - заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Майкл Коэн должен был выступить на открытых слушаниях в Палате представителей США 7 февраля.

В конце прошлого года Коэн был приговорен к заключению, и приговор вступает в силу в начале марта.

В этой связи демократы в Палате представителей заявляют, что слушания с участием Коэна критически важно провести до того, как он будет заключен.

Президент Трамп в интервью Fox News в прошлом месяце, сказал, что тесть Коэна является "очень богатой персоной". Обращаясь к своему экс-адвокату, президент спросил: "заключил ли он сделку со следствием – ред.), чтобы уберечь своего тестя? Заключил он сделку, чтобы уберечь свою жену?" В этой связи приводятся также высказывания друга Коэна, Донни Дойча, который сообщил, что Коэн в последнее время все больше обеспокоен намерениями Трампа отомстить, а также угрозами его семье, если тот выступит с показаниями.

"Он был в панике. Он повторял, что Трамп будет преследовать моего тестя, а следующими будут мои дети?", - заметил Дойч на канале MSNBC 18 января. Он также отметил, что Коэн постоянно говорит о Трампе: "Вы не знаете, на что способен этот человек".

Напомним, в ноябре прошлого года Майкл Коэн признал, что сделал ложные заявления в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США по "российскому делу" относительно Трампа.

Ранее в ходе расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании по указанию Трампа.

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Источник: korrespondent.net