Сутки на Донбассе прошли почти без обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 23 января, три противника были уничтожены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе ООС.

Напомним, накануне сообщалось, что на Донбассе пропал украинский разведчик. Военнослужащий исчез в районе Павлополя Донецкой области во время выполнения боевого задания.

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Источник: korrespondent.net