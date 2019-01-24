В одном из штатов Венесуэлы полиция перешла на сторону протестующих

Сотрудники полиции штата Карабобо в среду, 23 января, приняли участие в акции протеста против правительства в столице региона, городе Валенсия. Об этом сообщило издание El Nacional.

Также было опубликовано соответствующее видео.

"Вы не поверите, но эти полицейские только что присоединились к борьбе против (президента) Николаса Мадуро, - так очевидец прокомментировал случившееся. - Мы здесь празднуем, потому что полицейские присоединились (к нам)”.

Судя по видео речь идет по меньшей мере о нескольких десятках сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях. Люди встретили полицейских радостными возгласами.

#AHORA Reportan que PoliCarabobo se unen a los manifestantes en la Redoma de Guaparo #Valencia



pic.twitter.com/b1FOj4WakH — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) 23 января 2019 г.

Напомним, в Венесуэле уже несколько дней продолжаются марши протеста против президента Николаса Мадуро, а также манифестации его сторонников. По последним данным число жертв во время протестов достигло 16 человек.

Как сообщалось, 23 января председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Президент США Дональд Трамп объявил, что Гуайдо является президентом Венесуэлы. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран.

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Источник: korrespondent.net