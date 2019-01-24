В ФСБ заявили о задержании партии конфет Roshen

Сотрудники российской ФСБ пресекли ввоз партии кондитерских изделий фабрики Roshen в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное пограничное управления ФСБ в четверг, 24 января.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", – говорится в сообщении.

Товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

Отметим, что Роспотребнадзор еще в июле 2013 года запретил импорт в Россию продукции Roshen. Российское ведомство выдвинуло претензии к качеству продукции украинской компании.

Напомним, в декабре 2018 года Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен.

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Источник: korrespondent.net