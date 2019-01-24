Названо количество жертв торговли людьми в Украине

Более 500 человек в Украине официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Об этом говорится в отчете Коалиции общественных организаций Сети правового развития и Сети хабов гражданского общества Украины.

"С 2012 по 2018 годы 542 человека (536 граждан Украины и шесть иностранных граждан) официально признаны жертвами торговли людьми, из которых 221 женщина, 267 мужчин, 54 ребенка", - говорится в сообщении.

В отчете уточняется, что из этого количества 300 человек пострадали от трудовой эксплуатации, 131 - сексуальной эксплуатации, 8 - смешанной эксплуатации, у 10 человек изъяты органы, 50 человек втянуты в попрошайничество, 10 детей продано, один человек пострадал от суррогатного материнства, 32 человека втянуты в преступную деятельность.

"Наиболее вероятными странами назначения для торговли людьми являются Россия - 144, Польша - 35, Турция - 17, Чехия - 6, Италия, Испания и Беларусь - по 5 случаев каждая", - говорится в отчете.

По данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, свыше 230 000 украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Между тем, по данным МВД, за 11 месяцев 2018 года от торговли людьми пострадали 223 украинца.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2017 год в Украине было зафиксировано 418 жертв торговли людьми.

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Источник: korrespondent.net