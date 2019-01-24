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24. 01. 2019

В Индонезии 26 человек погибли в результате наводнений

Не менее 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает сайт Detik в четверг, 24 января.

Отмечается, что из-за стихийного бедствия более 3900 человек покинули свои дома.

Сильные дожди, которые продолжаются уже несколько дней, стали причиной выхода воды из берегов дамбы Били-Били. При этом сообщается, что интенсивность дождей снижается.

Напомним, на острове Мадагаскар за два дня погибли девять человек в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Люди погибли в столице острова Антананариву.

Ранее сообщалось, что в результате шторма на Филиппинах, который вызвал оползни и наводнение, погибли более 80 человек.

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Источник: korrespondent.net

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