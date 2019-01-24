В Киеве из-за непогоды задерживаются авиарейсы

В киевском аэропорту Борисполь из-за непогоды в четверг, 24 января, задерживаются и отменяются авиарейсы. Об этом сообщает 112 Украина.

В частности, отменили два рейса в Вену, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх.

В администрации аэропорта объясняют, что делают сейчас все возможное, чтобы все рейсы прибывали и улетали вовремя: проводится интенсивная очистка взлетно-посадочной полосы от снега.

Судя по данным табло на сайте Борисполя, задерживался самолет в Египет, который должен был отправиться в 2:40. Также остальные прилеты имеют незначительные отклонения от графика.

В аэропорту Киев (Жуляны) задерживается до 11:30 вылет самолета в Одессу, который должен был улететь в 9:50. У всех остальных рейсов незначительные отклонения.

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Источник: korrespondent.net