Более 600 млн детей в мире не умеют писать и считать – ЮНЕСКО

Во всем мире 262 млн детей не имеют доступа к школам, в целом же, 617 млн детей не умеют ни читать, ни считать. Такие данные озвучила Германская комиссия ЮНЕСКО в Бонне по случаю Всемирного дня образования, который отмечается в четверг, 24 января.

Глава комиссии Мария Бёмер в этой связи констатировала наличие проблем и в Германии.

"Уровень образования родителей по-прежнему имеет решающее значение для того, получат ли дети высшее образование. Мы должны приложить интенсивные усилия к тому, чтобы имеющимися возможностями в сфере образования пользовались и малообразованные семьи с миграционными корнями", – указала она.

Мария Бёмер констатировала также растущую нехватку учителей в Германии. Только из-за ухода большого числа преподавателей на пенсию, к 2030 году образуется дополнительный дефицит учителей в объеме 6800 преподавателей в год. А если учесть рост числа школьников, то уже к 2020 году дополнительный дефицит учительских кадров начальных школ увеличится на 1300 в год, а к 2025 году – почти на 3800 в год.

"Уже сегодня мы ощущаем нехватку высококвалифицированных учителей, и с каждым годом эта нехватка только увеличивается", – отметила глава Германской комиссии ЮНЕСКО.

Ранее в ЮНЕСКО заявили, что не менее 758 млн взрослых жителей планеты остаются неграмотными, большинство из них составляют женщины. При сохранении нынешних тенденций всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net