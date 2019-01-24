Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 11:35
-9°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
24. 01. 2019

Более 600 млн детей в мире не умеют писать и считать – ЮНЕСКО

Во всем мире 262 млн детей не имеют доступа к школам, в целом же, 617 млн детей не умеют ни читать, ни считать. Такие данные озвучила Германская комиссия ЮНЕСКО в Бонне по случаю Всемирного дня образования, который отмечается в четверг, 24 января.

Глава комиссии Мария Бёмер в этой связи констатировала наличие проблем и в Германии.

"Уровень образования родителей по-прежнему имеет решающее значение для того, получат ли дети высшее образование. Мы должны приложить интенсивные усилия к тому, чтобы имеющимися возможностями в сфере образования пользовались и малообразованные семьи с миграционными корнями", – указала она.

Мария Бёмер констатировала также растущую нехватку учителей в Германии. Только из-за ухода большого числа преподавателей на пенсию, к 2030 году образуется дополнительный дефицит учителей в объеме 6800 преподавателей в год. А если учесть рост числа школьников, то уже к 2020 году дополнительный дефицит учительских кадров начальных школ увеличится на 1300 в год, а к 2025 году – почти на 3800 в год.

"Уже сегодня мы ощущаем нехватку высококвалифицированных учителей, и с каждым годом эта нехватка только увеличивается", – отметила глава Германской комиссии ЮНЕСКО.

Ранее в ЮНЕСКО заявили, что не менее 758 млн взрослых жителей планеты остаются неграмотными, большинство из них составляют женщины. При сохранении нынешних тенденций всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.