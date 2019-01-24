Давление Трампа помогло НАТО найти $100 млрд - Помпео

Давление президента США Дональда Трампа на НАТО спровоцировало альянс искать дополнительные финансовые ресурсы. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что в нынешнем году генсек НАТО Йенс Столтенберг распоряжается бюджетом, выросшим примерно на $100 млрд.

"Это гораздо больше, чем было бы, если бы президент Трамп не оказывал давления на партнеров"​, - заверил Помпео.

Также он выразил мнение, что действия администрации Трампа принесли НАТО больше пользы, чем все предыдущие администрации Соединенных Штатов.

Отметим, позавчера палата представителей Конгресса приняла законопроект, который запрещает Трампу использовать госсредства для выхода из НАТО.

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Источник: korrespondent.net