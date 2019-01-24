Полиция сняла все ограничения на дорогах Украины

Все ограничения на передвижения дорогами Украины сняты. Об этом в четверг, 24 января, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В то же время отмечается, что погодная ситуация на территории нескольких регионов страны остается достаточно сложной.

Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - значительный снег.

В Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь.

На дорогах Донецкой и Днепропетровской областей - местами гололед и налипание мокрого снега.

Правоохранители призвали водителей воздержаться от дальних поездок, а в случае необходимости такой поездки - подготовить автомобиль и выбрать наиболее безопасный маршрут.

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Источник: korrespondent.net