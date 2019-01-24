В Сумах мужчина пытался украсть рулон обоев

В Сумах задержали мужчину, который пытался украсть рулон обоев. Об этом в среду, 23 января, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Так, на выходных, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, вблизи строительного магазина экипаж работников роты тактико-оперативного реагирования увидел двух гражданин, которые очень быстро бежали. Один из них держал в руках рулон обоев, а когда увидел, что рядом едет полицейский автомобиль, бросил его на снег.

В дальнейшем один из граждан остановился и поднял обои, а тот, что их выбросил, был задержан патрульными.

Как выяснилось, 36-летний гражданин похитил из строительного магазина рулон обоев и пытался с ними убежать. Его действия заметил охранник, который и бросился догонять вора, далее на пути преступника стали работники роты ТОР.

Стоимость похищенного оценена в более 850 гривен.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Ранее в Киеве двое неизвестных ограбили кинотеатр Лейпциг - украли сушилки для рук и мыльницы в туалетах заведения.

Также сообщалось, что в Запорожье вор потерял головной убор и обувь в доме жертвы.

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Источник: korrespondent.net