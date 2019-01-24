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24. 01. 2019

Суд признал Януковича виновным по трем статьям

Оболонский райсуд Киева признал бывшего президента Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Судяь Владислав Девятко во время оглашения приговора в четверг, 24 января, сообщил, что Януквочи признан виновным в том, что он обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину. 

В частности, суд установил, что Янукович 1 марта 2014 года на территории РФ умышленно и для содействия нарушению суверенитета Украины составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы РФ.

"Несмотря на непризнание обвиняемым вины, суд, заслушав показания свидетелей, исследовав заключения экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – сказал судья.

"Также Янукович 1 марта 2014 содействовал в ведении агрессивной войны против Украины", - отметил Девятко.

Кроме того, в тексте приговора указано, что Януковича объявляли в розыск. Суд на первом же заседании предоставил ему возможность защищать себя путем видеосвязи, однако Янукович не воспользовался этой возможностью.

Обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net

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