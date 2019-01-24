В школе Черновицкой области произошло массовое отравление

В селе Дихтинец Путильского района Черновицкой области 16 учеников местной школы были госпитализированы в районную больницу из-за отравления. Об этом в четверг, 24 января, сообщает местное издание МБ.

Отмечается, что у детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. Состояние пострадавших было признано легким.

Всего в Дихтинецький школе находилось 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.

Напомним, в конце декабря в школе Винницы распылили газовый баллончик, в результате пришлось приостанавливать обучение.

Ранее в Черноморске Одесской области в школе №2 перцовым газом отравились школьники. пятерых из них госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net