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24. 01. 2019

В ЕС и ООН отреагировали на политический кризис в Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг, 24 января, призвал стороны к диалогу, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о поддержке Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Так, в заявлении Федерики Могерини говорится, что Европейский союз призывает к немедленному началу политического процесса в Венесуэле, который приведет к свободным выборам в соответствии с конституционным порядком, сообщает Европейская правда.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его президента Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и уважаться", - говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.

"Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и решать свое будущее", - подчеркнула Могерини.

Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с конституцией".

В то же время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал политические силы Венесуэлы к диалогу с целью избежать катастрофы в стране, сообщает Agence France-Presse.

"Мы надеемся, что диалог возможен. Это необходимо, чтобы избежать эскалации, ведущей к конфликту, который стал бы катастрофой для населения страны и региона", - говорится в заявлении генсека, которое он сделал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. 

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Источник: korrespondent.net

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