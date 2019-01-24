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24. 01. 2019

РФ показала иностранцам модернизированный Искандер

Министерство обороны Российской Федерации провело брифинг для иностранных военных атташе, в ходе которого представило модернизированную самоходную пусковую установку оперативно-тактического комплекса Искандер, а также новую ракету для него. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Российская газета.

В частности, модифицированный вариант пусковой установки рассчитан на применение четырех крылатых ракет, в то время как в базовом варианте Искандер оснащен двумя ракетами.

Сама самоходная установка на 17 сантиметров длиннее обычного Искандера и на 48,5 см выше. Контейнеры с крылатыми ракетами размещаются на подъемных направляющих попарно.

Новая ракета 9М729 разработки ОКБ Новатор на полметра длиннее предыдущей версии из-за боевой части повышенной мощности и усовершенствованной системы управления. Большинство ее агрегатов унифицированы с предыдущей версией, двигатель и запас топлива остались неизменными. 

При этом, по словам начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаила Матвеевского, максимальная дальность полета новой ракеты уменьшилась.

"Увеличение размеров привело к росту массы ракеты, в результате максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 км", - сообщил он.

Представители США и НАТО на брифинг не пришли.

Cмотрите фотогалерею: РФ показала иностранцам модернизированный Искандер

Напомним, США называют ракету 9М729 угрозой для Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и одним из условием для его сохранения в США называют уничтожение этой ракеты. Вашингтон объявил, что если РФ не начнет выполнять поставленные условия, он расторжение договора 2 февраля.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

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Источник: korrespondent.net

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