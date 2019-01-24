Один из горящих у Крыма танкеров дрейфует к берегу

Один из танкеров, которые горят в районе Керченского пролива, начал дрейфовать в сторону российского берега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

"У "Канди" оторвался последний швартовый конец, и он медленно дрейфует в сторону российских берегов, в сторону Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.

Кроме того сообщается, что сохраняется угроза взрыва на танкере "Маэстро".

"Канди" почти выгорел, а первый ["Маэстро"], который на якоре, он никуда не двигается, горит: у него пламя до 20 метров высотой. <_e280a6_> Если [погода] позволит людей высадить, значит, высадят на борт и будут смотреть, угрожает ли судну затопление", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По последним данным, из-за ЧП погибли 22 моряка, шестеро считаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net