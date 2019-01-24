В Малайзии избран новый король. Им стал правитель штата Паханг – султан Абдулла Султан Ахмад Шах, сообщает Bloomberg в четверг, 24 января.

Ожидается, что официально монарх взойдет на престол 31 января. Король в Малайзии избирается на пять лет.

Голосование по кандидатуре короля прошло на конференции правителей Малайзии, состоящей из глав 13 малазийских штатов. Право голоса есть только у девяти участников конференции, они же могут быть избраны королем. Будущий король избирается по очереди согласно списку штатов, составленному в 1957 году.

Для того чтобы кандидат в короли получил эту должность, ему необходимо набрать пять голосов. Если кандидат не набирает достаточного количества голосов, то участники конференции голосуют за следующего по списку. СМИ писали, что возможность султана Паханга набрать достаточное количество голосов была под сомнением, так как он вступил в должность главы штата только 15 января.

Должность короля в Малайзии в значительной мере церемониальная. Основная власть находится в руках парламента и премьер-министра. При этом король ответственен за назначение премьер-министра, а также является главнокомандующим вооруженными силами страны. Кроме того, у короля есть право давать помилование осужденным.

Напомним, предыдущий король Малайзии Мухаммад V неожиданно сложил с себя полномочия в январе, оставшись при этом правителем штата Келантан. СМИ сообщали, что в ноябре Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, мисс – Москва 2015 года.

Однако накануне стало известно, что Мухаммад V разводится с Оксаной Воеводиной из-за "остывших чувств" и частых ссор.

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Источник: korrespondent.net