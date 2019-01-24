В Украине назначили шесть дополнительных поездов к 8 марта

Укрзализныця начала назначать дополнительные поезда к 8 марта. Об этом в четверг, 24 января, информирует пресс-служба УЗ.

Так, назначен дополнительный поезд №162/161 Николаев - Киев, отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Дополнительные поезда №191/192 Киев - Львов, №223/224 Киев - Одесса, №179/180 Киев - Днепр и №167/168 Львов - Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта.

"Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 января 2019 года Укрзализныця ввела новые цены на некоторые услуги, представляющиеся пассажирам.

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Источник: korrespondent.net