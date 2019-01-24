В Польше проходит форум Европа-Украина

В польском Ряшеве в четверг, 24 января, начинается XII форум Европа-Украина, сообщает Укринформ.

В этом году форум проходит под лозунгом "Украина после 2019 года: сколько изменений, сколько продолжение".

Участие в двухдневном форуме примут несколько политиков, экспертов и журналистов из Украины, Европы и США.

"Главной темой XII форума будет вопрос о продлении процесса реформ и модернизации Украины в ситуации возможных изменений в высших эшелонах власти в Киеве в результате президентских и парламентских выборов в 2019 году", - информируют организаторы форума из Института восточных дел (ISW).

В течение двух дней состоится более 30 дискуссионных панелей с политической, экономической и социальной тематики. Кроме того, в рамках форума состоится презентация 10-ти регионов Украины и отдельных секторов экономики страны, а также фотовыставка, посвященная событиям войны на Донбассе.

Участие в форуме примет многочисленная украинская делегация.

Тем временем, в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. В частности, сегодня президент Петр Порошенко выступает в ходе "Украинского завтрака".

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Источник: korrespondent.net