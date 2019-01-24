Польские пограничники задержали украинца на угнанном авто Tesla

Польские пограничники в международном пункте пропуска в Дорогуске задержали украинцам, который пытался ввезти в Украину угнанный автомобиль марки Tesla стоимостью почти 82 тысячи евро. Об этом со ссылкой на Пограничную службу Польши сообщает в четверг, 24 января, Польское радио.

Указано, что 41-летний гражданин Украины хотел выехать из Польши пограничным пунктом пропуска Дорогуск-Ягодин.

"Во время контроля пограничники обнаружили, что пятилетнее авто с электрическим двигателем, приблизительной стоимостью 350 тысяч злотых, было угнано в Норвегии", - сообщил пресс-секретарь коменданта Надбужанского отдела погранслужбы Польши Дариуш Сеницкий.

По его словам, автомобиль изъяли. Водителя допросили в качестве свидетеля.

"Водитель настаивает, что он не знал, что авто было угнано. Оснований для его задержания не было, дело будут дальше изучать", - добавил представитель пограничного ведомства.

Ранее в польском Гданьске задержали трех украинцев за нападение на белоруса.

Также сообщалось, что в Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

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Источник: korrespondent.net