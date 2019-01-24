Израиль заявил о перестрелке на границе с Сирией

Израильские военные сообщили в четверг, 24 января, о перестрелке на границе с Сирией. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля, сообщает ТАСС.

"В течение ночи израильские солдаты, действовавшие в анклаве вблизи сирийского пограничного заграждения, засекли осуществленные по ним выстрелы. В ответ солдаты открыли огонь", - говорится в сообщении.

При этом военные добавили, что сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

Ранее постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива.

Напомним, в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные уточнили, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.

Позже стало известно, что в результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы погибли по меньшей мере 11 человек.

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Источник: korrespondent.net