Брифинг для военных атташе, на котором Минобороны России продемонстрировало ракету 9М729, не разубедил США в том, что Москва нарушает ракетный договор. Об этом в четверг, 24 января, завили в посольстве США в Москве, пишет Интерфакс.

"Вчерашняя демонстрация Россией того, что они называют ракетой 9М729, не разубедила никого в том, что данная система является нарушением Договора о РСМД", - заявила официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

Она отметила, что США и большинство наших союзников по НАТО отказались от посещения этого брифинга, "в котором все мы увидели лишь очередную попытку скрыть нарушение и создать видимость транспарентности".

Cмотрите фотогалерею: Россия не убедила США в соблюдении договора, показав ракету

Напомним, США называют ракету 9М729 угрозой для Договора о ликвидации ракетсредней и малой дальности, и одним из условием для его сохранения в США называют уничтожение этой ракеты. Вашингтон объявил, что если РФ не начнет выполнять поставленные условия, он расторжение договора 2 февраля.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

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Источник: korrespondent.net