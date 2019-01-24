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24. 01. 2019

В Румынии все школы закрыли на карантин

Во всех школах Румынии из-за гриппа временно приостановили учебный процесс. Такое решение было принято по настоятельному требованию Министерства здравоохранения, сообщает в четверг, 24 января, Укринформ.

Отмечается, что 24 января будет закрыта часть школ, а в пятницу, 25 января, закрываются все учебные заведения страны.

В Министерстве здравоохранения Румынии проинформировали также, что во всех поликлиниках и больницах страны предпринимаются дополнительные меры по недопущению распространения вирусного заболевания.

Согласно распоряжению уездных Управлений здравоохранения, для борьбы с гриппом больницам и поликлиникам дополнительно было выделено более 10 тысяч доз вакцины.

По последним статистическим данным, в Румынии от гриппа скончался 31 человек.

Сообщается, что аналогичная ситуация зарегистрирована и в Болгарии, где в половине областей объявлена эпидемия гриппа.

Ранее стало известно, что в Украине от гриппа умерли шесть человек за неделю. Для борьбы с распространением заболевания в Киеве на карантин закрыли 25 школ.

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Источник: korrespondent.net

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