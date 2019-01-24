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24. 01. 2019

В Херсонской области столкнулись военные грузовики, есть жертвы

В Олешковской районе Херсонской области столкнулись два военных грузовика, в результате чего один человек погиб и трое травмированы. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Укринформ.

"Вчера за городом Олешки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военных грузовиков. Есть пострадавшие", - рассказали агентству в Главном управлении Национальной полиции области и в Управлении патрульной полиции области.

Указано, что в результате ДТП один человек погиб и несколько травмированы. По факту аварии открыто уголовное производство.

"Этим полностью занимается Государственное бюро расследований. Это не наша компетенция, а компетенция Госбюро расследований", - подчеркнули в областном главке полиции.

Ранее на Броварской трассе под Киевом перевернулась груженая фура, частично перекрыв дорогу.

Напомним, в течение минувших суток в Украине случилось 1194 ДТП.

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Источник: korrespondent.net

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