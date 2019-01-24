ГПСУ в 2018 году задержала более 3000 нелегальных мигрантов

В 2018 году пограничники задержали 3270 нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, количество задержанных из них за незаконное пересечение границы выросла на 26% и составляет 1130 человек.

"Если в 2017 году на границе с ЕС за незаконное пересечение задержаны 680 нелегалов, то в 2018 году их обнаружили на 24% больше (842). Преимущественно они пытались попасть в страны ЕС через границу со Словакией - 405 человек (+ 22%) и Польшей - 252 человека (увеличение в 1,7 раза - ред.), а также с Венгрией - 97 человек и Румынией - 88 человек", - говорится в сообщении.

Чаще всего задерживали за незаконное пересечение границы граждан: Вьетнама -332, Бангладеша -151, Молдовы - 103, Турции - 70, Ирака - 60, Афганистана - 49, Пакистана - 47, Индии - 46, РФ - 32, ОБГ - 30, Марокко - 28, Шри-Ланки - 25, Азербайджана и Ирана по 14.

Также в ГПСУ сообщают, что более 2100 задержанных нелегальных мигрантов нарушили правила пребывания в Украине.

"Из них чаще всего украинское законодательство нарушали граждане Молдовы - 1372, России - 141, Болгарии - 97, Азербайджана -70, Вьетнама - 52 и Турции - 50", - отметили в сообщении.

Также во время пограничного контроля в пунктах пропуска сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и отказали во въезде на территорию Украины почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам. Преимущественно это граждане РФ (563), Турции (490), Молдовы (468), Индии (430), Грузии (361), Ирака (349) и Узбекистана (195), а также Нигерии (152), Ливии (150), Ирана (133) и Марокко (104).

Как сообщалось, в страны ЕС в прошлом году прибыли около 150 тысяч мигрантов - на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года.

Также в ООН сообщили, что в Средиземном море затонуло два судна с мигрантами - 170 человек погибли или пропали без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net