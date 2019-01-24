В МИД России сделали заявление по Венесуэле

В МИД России осудили политические события в Венесуэле. В Москве считают, что создание двоевластия в стране является прямым путем к хаосу и разрушению основ государственности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Приведение к присяге оппозиционного "врио президента Венесуэлы" и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта. Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле "двоевластия", формирование альтернативного центра принятия решений - это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности", - говорится в сообщении.

"Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", - отметили в МИД.

Отмечается, "что любая политическая деятельность должна осуществляться строго в рамках конституционного поля и в соответствии с национальным законодательством".

В МИД России считают, что Вашингтон своими действиями и заявлениями в отношении Каракаса демонстрирует тотальное игнорирование норм международного права. "Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств", - считают в МИД РФ.

"Особо тревожными представляются поступающие сигналы из ряда столиц, что нельзя исключать и вооруженного вмешательства извне, - говорится в документе.

В то же время, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь предостерег США от военного вмешательства в Венесуэлу.

Такое заявление он сделал еще до того, как 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Куба, Боливия, Мексика и России, признают легитимность Мадуро.