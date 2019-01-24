В порту Южный массово оштрафовали российских моряков

В пункте пропуска для морского торгового сообщения Южный пограничники Одесского отряда не пропустили в Украину восьмерых граждан Российской Федерации. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля одного из судов, которое прибыло из Испании (Куэто), проведен контроль второй линии в отношении 13 граждан России. Результатом проверки стало выявление 8 членов суднокоманды, граждан РФ, которые в конце 2018 нарушили порядок въезда-выезда на территоорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Морякам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд в страну сроком на три года. Кроме того, они оштрафованы по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ст.204-2 КУоАП) на 13600 гривен.

В Госпогранслужбе уточнили, что за прошедший год составлены почти 1000 протоколов об административных правонарушениях за незаконные поездки в Крым.

Напомним, накануне сообщалось, что украинские силовики заблокировали 15 иностранных кораблей, которые ранее заходили в порты Крыма.

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Источник: korrespondent.net