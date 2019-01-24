Украина в первой тройке по нарушениям конвенции по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение 2018 года вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной не менее одной статьи Европейской конвенции по правам человека. Об этом сказал председатель Суда Гвидо Раймонди на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает Европейская правда в четверг, 24 января.

Отмечается, что по этому показателю Украина заняла третье место среди государств-членов Совета Европы. Чаще всего признавались нарушения со стороны России (238 решений суда) и Турции (140 решений). При этом часть решений касались одновременно нескольких подобных жалоб.

Среди юридически признанных нарушений со стороны Украины чаще всего речь шла о нарушении "права на свободу и безопасность" (45 решений). Это касается, в частности, незаконных задержаний граждан.

На втором месте (41 решения) – неоправданно долгое судебное производство. На третьем месте (37 решений) среди нарушений, по которым были вынесены решения в 2018 году – невозможность получить эффективную правовую защиту в национальных судах. В части решений ЕСПЧ констатировал нарушение сразу нескольких статей Конвенции.

В пяти делах, дошедших до финального решения, нарушений со стороны Украины не было найдено.

Стоит отметить, что из-за длительности рассмотрения в ЕСПЧ сейчас преимущественно выносятся решения о нарушениях, имевших место еще до Революции достоинства.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Всего в суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины. Более 4 тысяч (60%) из них касаются нарушений прав человека в Крыму и Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net