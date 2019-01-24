Появилось фото 20-тонного российского беспилотника Охотник

В Сети впервые опубликовали фото, предположительно, ударного беспилотника российской компании Сухой, разработанного в рамках проекта Охотник. Фотографии опубликованы в четверг, 24 января, на форуме Стелс машины.

Характеристики беспилотника пока неизвестны. Согласно открытым данным, его взлетная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Фото: NoName/форум paralay.iboards.ru

Как сообщалось, в начале года Украин купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте восемь километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

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Источник: korrespondent.net