НАПК распределило 565 млн гривен между шестью партиями

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) распределило более 565 млн гривен из госбюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году. Об этом сообщается на сайте агентства в четверг, 24 января.

Общая сумма средств, которую получит Блок Петра Порошенко составляет 143,4 млн гривен, Народный фронт – 145,5 млн гривен, Самопомочь – 72,1 млн гривен, Оппозиционный блок – 62 млн гривен, Радикальная партия Олега Ляшко – 49 млн гривен, ВО Батькивщина – 37,3 млн.

За сохранение гендерного баланса Самопомочь дополнительно получит 56,6 млн гривен.

По данным НАПК, в 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513,7 млн гривен.

"Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий", – отметили в НАПК.

Ранее НАПК установило нарушения в финансовых отчетах трех партий – Батькивщина, УКРОП и Социал-демократическая партия. В полицию были направлены три материала по Батькивщине и по два материала относительно СДП и УКРОПа.

Также НАПК утвердило план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год.

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Источник: korrespondent.net