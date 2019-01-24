США поддержали переворот в Венесуэле. Чего ожидать

В Венесуэле лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны на многотысячном митинге, которому предшествовала попытка военного переворота в Каракасе.

Лидер США Дональд Трамп признал его действующим главой Венесуэлы, за ним последовали все крупные государства обоих Америк. Россия поддерживает Николаса Мадуро, а Китай призвал к сдержанности. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Два президента

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, обращаясь к десяткам тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы с требованием отставки главы государства Николаса Мадуро.

Гуайдо принес символическую присягу, поклявшись перед Богом взять на себя полномочия главы государства как минимум до проведения выборов. Он призвал вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы.

Он отметил, что идет на рискованный шаг, "спасая Каракас от диктатуры и восстанавливая конституционный порядок": "Знаю, что это будет иметь последствия. Чтобы выполнить данную задачу и восстановить действие конституции, нам необходимо согласие всех венесуэльцев".

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Возглавляемый Гуаидо парламент Венесуэлы контролируется противниками Мадуро и в целом идеологии чавизма. Действующие власти не признают его легитимность - высшим органом законодательной власти для них является созданная окружением Мадуро Конституционная ассамблея.

Попытка военного переворота

Недовольные властями венесуэльцы призывали Гуаидо объявить себя президентом с момента инаугурации Николаса Мадуро 10 января, но тот говорил, что ожидает однозначной поддержки армии.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после присяги Гуаидо 23 января провозгласил, что армия остается верной действующему правительству во главе с Мадуро.

Вооруженные силы Венесуэлы ранее во всех конфликтах поддерживали действующую власть, но 21 января стало известно, что подразделение бойцов Национальной гвардии в Каракасе отказалось подчиняться приказам Мадуро и призвало сограждан к неповиновению.

Вскоре власти объявили об аресте "маленькой группы налетчиков и предателей родины", которые собирались "творить насилие и насаждать тревогу у населения".

На улицы вышли жители района Сан-Хосе-де-Котиса, поддержавшие группу мятежников, перегородили улицы баррикадами и подожгли автомобили. Власти применили против них слезоточивый газ.

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Следом оппозиция объявила о многотысячном протесте против Мадуро, запланированном на 23 января. Тогда Гуаидо, заявил, что в этот день "народ в полной мере потребует прекратить узурпацию и уважать волю венесуэльцев".

Волна антиправительственных демонстраций захлестнула Венесуэлу весной 2017 года. Тогда были арестованы сотни активистов. По данным Венесуэльского центра по наблюдению за социальными конфликтам, погибли 163 человека. Власти Венесуэлы признали смерть 129 человек.

Летом 2017 года бывший офицер Оскар Перес и участник малоизвестной подпольной группировки Фланелевые солдаты угнал вертолет и обстрелял из него здания Верховного суда и МВД Венесуэлы.

Свои действия он объяснил желанием вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок. Через несколько месяцев он был застрелен в ходе спецоперации.

Позже в августе 2018 года Фланелевые солдаты взяли на себя ответственность за неудавшееся покушение на президента Венесуэлы при помощи беспилотников.

Америки поддержали второго президента

Мадуро заявил, что Гуаидо является "марионеткой США", которые, по его мнению, хотят управлять Венесуэлой. Его поддержали давние соратники - Россия, Боливия, Иран, Сирия, Турция, Уругвай, Куба и Мексика.

Американский президент Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства.

"Народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности", - говорится в заявлении Трампа.

Мадуро он назвал нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

Напомним, президентские выборы в Венесуэле прошли в мае прошлого года. Мадуро выиграл их с 67 процентами голосов и рекордной неявкой избирателей. Правовые организации заявляли о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

США, Канада, Европейский союз, 12 латиноамериканских стран, среди которых Мексика и Аргентина, тогда заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам. Только Россия, Куба, Эквадор, Боливия и Никарагуа признали эти выборы.

10 января 2019 года Организация американских государств, объединяющая страны Северной и Южной Америки, 19 голосами "за", шесть "против" и восемью "воздержавшимися" приняла решение не признавать легитимность второго президентского срока режима Мадуро.

23 января организация также признала Гуаидо легетимным главой государства.

"Наши поздравления @jguaido как исполняющему обязанности президента Венесуэлы. Вы получили наше полное признание, чтобы начать возвращение демократии в стране", - написал в Twitter генсек ОАГ Луис Альмагро.

Историческая дата в Венесуэле: глава парламента провозгласил себя временным президентом, и тысячи сторонников Хуана Гуайдо вышли на улицы Каракаса. Под правлением Николаса Мадуро страна погрузилась в тяжелейший кризис. Посмотрите, как выглядела столица Венесуэлы 23 января pic.twitter.com/Serto0WcPR — DW на русском (@dw_russian) 24 января 2019 г.

Мадуро следом разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Однако в Вашингтоне заявили, что у Мадуро нет полномочий принимать такие решения.

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал президента Венесуэлы передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Он также обратился к военным страны и силовым структурам с призывом поддержать демократию и защитить мирное население.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду выразил поддержку Гуайдо и призвал все страны Европы присоединиться к нему.

Интересы России

Москва обвинила Вашингтон в "бесцеремонных действиях, новой демонстрации тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов".

Россия поддерживала Венесуэлу со времен правления Уго Чавеса в обмен на развитие собственных интересов - в основном в нефтяной и военной отраслях.

С 2001 года армия Венесуэлы, традиционно использовавшая оружие западного производства, стала закупать российское.

В декабре прошлого года в эту страну, которая находится рядом с США, на военные учения прилетали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.

До 2018 года Россия выдала Венесуэле как минимум 17 миллиардов долларов кредитов. В декабре Мадуро побывал в Москве, где были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу еще шесть миллиардов долларов - для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи.

МИД Китая, одного из главных кредиторов Каракаса, призвал все стороны к сдержанности и противостоянию "любым попыткам внешнего вмешательства".

"Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Надеемся, что все соответствующие стороны будут действовать рационально и сохранять спокойствие. Призываем их найти путь политического урегулирования посредством мирного диалога в рамках конституции", - заявили в ведомстве.

Условия для конфронтации

Решение Трампа признать лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны закладывает основы для драматической эскалации напряженности в предстоящие дни, поскольку силы внутри Венесуэлы и за ее пределами вступили в борьбу за ее будущее, пишет CNN.

"Это конфронтационный момент, и мне кажется вполне вероятным движение на полном ходу к эскалации. Эскалация произойдет внутри страны и на международной арене, поскольку режим Мадуро сделает все возможное, чтобы заручиться поддержкой Пекина и Москвы. Может, эти страны и не одобряют стиль руководства Мадуро, но они окажут противодействие США и не отойдут просто так в сторону", - цитирует издание научного сотрудника Американского университета и гендиректора исследовательской фирмы Caracas Wire Майкла Маккарти.

По мнению аналитиков, следующие 48 часов станут решающими для Венесуэлы и для Трампа, чья бравада может не привести к незамедлительным переменам, однако усилит надежду на активные действия США, особенно если конфронтация из-за американских дипломатов не будет быстро устранена.

"Признание Гуаидо - это смелый шаг, обязывающий Вашингтон к дальнейшим действиям в том случае, если режим Мадуро обрушится с нападками на Гуаидо и его сторонниковНадо думать, предстоящие дни будут очень неспокойными и тревожными", - сказал вице-президент Совета стран Южной и Северной Америки Эрик Фарнсуорт.

Частная разведовательная компания Stratfor пишет, что признание Гуаидо Америкой не создает угрозу позициям Мадуро, поскольку действующий президент уйдет только в случае введения более жестких международных санкций и усиления протестов оппозиции.

Однако это усиливает давление на вооруженные силы Венесуэлы и на правящую Объединенную социалистическую партию Венесуэлы. Белый дом думает о введении запрета на импорт нефти из этой страны, что незамедлительно отразится на финансах Венесуэлы и приведет к еще большему сокращению нефтедобычи, отмечают аналитики компании.

"Угроза санкций и давление со стороны оппозиции также усиливают вероятность того, что армейские офицеры и элита правящей партии со временем дрогнут и начнут настаивать на отставке или свержении Мадуро", - говорится в материале.

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Источник: korrespondent.net