Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 16:13
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
24. 01. 2019

В Афганистане ликвидировали более 60 боевиков

В провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана военные силы страны совместно с международной коалицией убили более 60 боевиков террористического движения Талибан. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

"В результате наземной операции при поддержке ВВС Афганистана в координации с международными коалиционными силами в месте Шах-Гура уезда Кайсар провинции Фарьяб убит 61 боевик радикального движения Талибан", - сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдул Карима Юриша.

Юриш отметил, что еще три экстремиста были арестованы. Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях и являющийся иностранным гражданином, а также теневой глава администрации талибов в уезде Кайсар, сказал глава пресс-центра.

Он добавил, что за последний месяц афганские и коалиционные силы нанесли более 12 воздушных и наземных ударов по позициям боевиков на территории провинции, уничтожено более восьми баз талибов и 80 транспортных средств экстремистов.

Напомним, несколькими днями ранее талибы напали на военную базу в центральной афганской провинции Вардак. В результате погибли 126 силовиков.

Перед этим талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. Тогда не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.