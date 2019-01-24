Ярославский заказал австрийцам оценку проекта нового аэропорта в Днепре

Об этом с места событий сообщает ИА “Мост".

Австрийские специалисты изучат перспективы развития летного поля, а также соберут исходную информацию для сценарного прогнозирования авиаперевозок, составления мастер-плана и бизнес-планирования.

Цель визита – оценить возможности строительства в Днепре нового аэропорта.

Решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Александром Ярославским, владельцем и президентом DCH, потенциальным частным инвестором создания аэровокзального комплекса в рамках данного проекта.

"Президент и владелец группы DCH Александр Ярославский неоднократно заявлял о том, что готов принять участие в инвестировании и строительстве аэровокзального комплекса аэропорта Днепра, при определенных условиях, если государство выделит средства на аэродромный комплекс.

Было принято решение, пригласить австрийских экспертов, которые проведут экспертизу и предложат оптимальный вариант строительства.

На это исследование Александром Ярославским DCH было выделено порядка 3 млн грн.", - сообщил Владимир Васильченко. Эксперты будут работать несколько дней, сегодня они начали сбор исходных данных по аэропорту Днепр, в последующие дни - на потенциальных площадках вне города.

Результаты работы специалистов Airport Consulting Vienna будут представлены через 8 недель.

"Наша задача собрать все исходные данные, которые нам помогут предоставить ответ на поставленный вопросы касательно возможности расположения нового аэропорта", - рассказал представитель компании Airport Consulting Vienna Юрий Рубанов. Компания Airport Consulting Vienna известна своими масштабными консультационными проектами в разных странах мира, а в Украине участвовали в проектировании и разработки стратегии развития различных аэропортов, включая построенный Ярославским Международный аэропорт "Харьков". "Им хорошо известны нюансы украинского рынка, поэтому, их опыт и их знания для нас имеют вполне прикладное значение", - отметил Владимир Васильченко

Международный аэропорт “Харьков" (МАХ) был построен группой DCН в ходе подготовки Харькова к проведению Евро-2012 в формате частно-государственного партнерства.

Александр Ярославский инвестировал $107 млн. в создание аэровокзального комплекса и благоустройство прилегающей территории.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и многие другие. За 2018 г. пассажиропоток МАХ достиг рекордной отметки 962 тыс. чел. . Компания-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входит в группу DCH. Согласно заявлениям Александра Ярославского, за основу для проектирования аэровокзального комплекса Днепровского аэропорта планируется взять проект Международного аэропорта "Харьков". Ранее бизнесмен много раз публично подтверждал свою готовность принять участие в создании новых "воздушных ворот" Днепра, оценивая объем своих инвестиций в $60-70 млн., а сроки выполнения работ в 2-3 года.

Компания Airport Consulting Vienna с момента своего основания в 1992 году, участвовала в более чем в 350 консультационных проектах и более чем в 80 других профильных проектах по всему миру.

В ее портфолио – участие в разработке Государственной программы развития Украинских аэропортов до 2020 года, которая включала 30 украинских аэропортов – 9 стратегических: Борисполь, Жуляны, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Донецк, Симферополь, Запорожье и 21 региональный аэропорт.

А также отдельные проекты для аэропортов в Киеве – "Борисполь" и "Жуляны", Одессе, Львове, Харькове и др.

Источник: korrespondent.net